В Украине готовятся масштабные изменения по пенсиям.

На одном из недавних заседаний правительства премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пенсионную систему будут "обновлять".

Планируется несколько нововведений.

Во-первых, изменят формулу для индексации пенсий. Напомним: индексация выплат пенсионерам проходит ежегодно (как правило, в марте). Пенсии пересчитывают по формуле - 50% инфляции плюс 50% роста средней зарплаты за последние три года. Но теперь эту формулу хотят кардинально изменить. Вместо инфляции и зарплатной динамики предлагают ориентироваться на баллы, которые начислят каждому пенсионеру - в зависимости от соотношения зарплаты, которую человек получал до выхода на пенсию, к средней зарплате по стране тех лет.

Как отметил Шмыгаль, такая система будет "более справедливой, понятной и прозрачной".

"Ее цель - обеспечить, чтобы каждый украинский пенсионер имел солидарную пенсию не ниже 30% его средней заработной платы в течение жизни. Вместе с накопительной составляющей это будет не менее 50%", - сказал премьер.

"Суть в том, что по новой формуле наибольшую прибавку в процентах могут получить те, кто сейчас имеет самые низкие пенсии", - говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Впрочем, не факт, что новая формула окажется более выгодной, чем нынешняя, для всех пенсионеров, - добавил глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, Но вернемся к нюансам "балльной системы" для пенсионеров позже.

Второе нововведение — запуск накопительных пенсий. В Украине о накопительных пенсиях говорят уже несколько лет. В парламенте есть несколько законопроектов на эту тему. Но до внедрения этой задумки в жизнь дело пока так и не дошло. Но, как заявил Денис Шмыгаль, накопительные пенсии таки будут, и внедрить новую систему планируют с 2025 года.

Если запускать ее будут по наиболее перспективному законопроекту, то это значит, что на первом этапе станут разделять единый социальный взнос (его платят работодатели) - часть на солидарную систему, часть на накопительную. То есть общая сумма перечислений останется неизменной.

"Но тогда непонятно, за счет чего будут повышать пенсии", - задается вопросом Олег Пендзин.

Разбирались, что готовится по пенсиям.

Рискованная формула

Разберем более подробно озвученные в Кабмине нововведения по пенсиям. Их, без преувеличения, можно назвать революционными, так как они в корне изменят действующую пенсионную систему. Что при этом будет с выплатами конкретным пенсионерам?

Первое нововведение - изменение формулы для индексации пенсий. Его могут запустить уже к следующему перерасчету пенсий, то есть в марте 2024 года.

Напомним: сейчас индексация пенсий проводится по специальной формуле — 50% инфляции плюс 50% динамики средней заплаты по стране, с которой начисляется пенсия за последние три года, предшествующие индексации. В 2023 году процент индексации пенсий получился рекордным - 19,7%. "Разогнала" его главным образом высокая инфляция в 2022 году — 26,6% (против 10% в довоенном 2021 году).

Поэтому, если в прошлые годы пенсии индексировали на 8-11% в год, то в этом - почти на 20%. При этом надбавки получило больше 10 млн пенсионеров. Причем впервые под индексации попали минимальные пенсии, которые ранее по формуле не пересчитывали- они увеличивались лишь по мере роста прожиточного минимума. В итоге пенсионеры получили надбавки до 500 гривен и больше.

Исключение составили только пенсионеры, которые вышли на заслуженный отдых недавно - в 2020-2022 годах. Им добавили всего по 100 гривен.

В целом индексация-2023 была, пожалуй, наиболее щедрой за последние годы. Правда, учитывая рекордный рост цен в Украине, богаче наши пенсионеры все равно не стали, но это уже другой вопрос.

Но теперь формулу для индексации хотят кардинально изменить. И у экспертов есть подозрения, что власти начали фонтанировать идеями по поводу новых формул как раз потому, что не хотят повторения ситуации с рекордной индексацией. В этом году НБУ прогнозирует инфляцию в 10,6%, но в стране идет война, и все может измениться в любой момент. А чем выше будет инфляция, тем больше придется доплачивать пенсионерам. Впрочем, в Кабмине такие домыслы отметают и говорят, что, наоборот, хотят сделать индексацию более справедливой, понятной и прозрачной.

Пенсионный балл

Вместо инфляции и показателя роста средней зарплаты при пересчете пенсий в следующем году хотят учитывать некие баллы.

Как отметили в Кабмине, балльная система "выровняет диспропорции между пенсионерами, которые давно вышли на пенсию, и теми, кто сделал это недавно. Соответственно, выплаты пенсионерам, которые выходили на пенсию раньше, подтянутся до современного уровня".

О чем тут речь?

"Дело в том, что пенсионеры, которые вышли на заслуженный отдых давно - 10-15 лет назад и больше, получили на тот момент выплаты, которые соответствовали их зарплатам. Но с тех пор страна пережила несколько кризисов, были годы с рекордной инфляцией. между тем пенсии пересчитывали куда медленнее, чем росли ценники в магазинах. В итоге, люди получают небольшие пенсии, даже если на момент выхода на заслуженный отдых они имели вполне приличные зарплаты", — пояснил нам Пендзин.

Чтобы выравнять эту диспропорцию, в Кабмине хотят начислять каждому украинскому пенсионеру баллы - в зависимости от того, как его зарплата соотносится со средней по стране на момент выхода человека на пенсию.

Причем по такой системе будут "копить" на пенсии и будущие пенсионеры.

"Ежемесячно трудоустроенные граждане платят взносы в Пенсионный фонд. Взнос будет пересчитан в баллы в соответствии с соотношением между зарплатой человека и средней зарплатой по Украине на тот момент. Если вы платите взносы с зарплаты, которая является средней по стране, получаете 10 баллов. Если с более высокой, чем средняя по стране, получаете, к примеру, 12 баллов, меньше средней - 8 баллов", — пояснил Денис Шмыгаль.

Потом эти баллы будут ежегодно пересчитываться в обратном порядке — в пенсию, в зависимости от средней заработной платы по стране на тот момент. Что, как считают в Кабмине, сделает солидарную пенсионную систему "защищенной от инфляции и девальвации".

Поясним более подробно. Пенсия в Украине рассчитывается на основании двух основных показателей - средней зарплаты по стране, с которой уплачивается ЕСВ, и индивидуального зарплатного коэффициента (соотношение зарплаты будущего пенсионера к средней по стране).

Скажем, в 2004 году средняя зарплата по стране составляла всего 590 гривен. Те, кто выходил тогда на пенсию, получали еще меньше — 300 гривен считалось хорошими деньгами. В ходе многочисленных перерасчетов пенсии таких людей, конечно, выросли, но по нынешним меркам остаются мизерными - порядка 3000-3500 гривен.

Скажем, человек, который выходил на пенсию в 2022 году, получает пенсию уже из расчета средней зарплаты порядка 14 тысяч гривен, а в 2019- 2021 — 10,8 тысяч. Понятно, что многое зависит от зарплаты будущего пенсионера, но все же пенсии тех, кто выходил на пенсию позже, как правило больше, чем у тех, кто уже давно на заслуженном отдыхе.

Если введут баллы, это значит, что те, кто выходил на пенсию в том же 2004 году, и, к примеру, в 2021, и имели официальную зарплату такую же, как средняя на тот момент по стране (не важно, 590 гривен или 10800), получат по 10 баллов.

И индексировать пенсии им будут не от суммы нынешних выплат, умножая ее на определенный процент (в этом случае чем ниже база, тем в итоге ниже и увеличенная пенсия), а исходя из имеющихся 10 баллов.

"Скорее всего, будут прописаны коэффициенты индексации пенсий в зависимости от имеющихся у пенсионера баллов. К примеру, те, у кого 10 баллов, получат прибавку, к примеру, в тысячу гривен, 12 баллов - 1,5 тысячи и т.д. Запустить такую систему можно отдельным постановлением Кабмина - не нужно даже вносить изменения в закон о пенсиях", — отметил Кравец.

"В итоге по такой системе в процентном соотношении больше всего вырастут пенсии тех, кто вышел на заслуженный отдых давно", — добавил Олег Пендзин.

Урежут или добавят?

Впрочем, к "пенсиям за баллы" остается немало вопросов.

Во-первых, пока неясно, какая именно сумма будет положена обладателю того или иного количества баллов?

"По нынешней формуле все понятно - учитывается инфляция и средняя зарплата по стране. Если индексацию переведут на баллы, то непонятно, сколько это будет в деньгах, По сути, правительство может регулировать "стоимость" балла в ручном режиме - в зависимости от наличия средств в бюджете", — отметил Кравец.

Во-вторых, есть нюансы по начислению баллов: какой именно период из трудовой жизни пенсионера будут брать во внимание.

"Сейчас человек может выбрать пятилетний период, когда он получал самую высокую зарплату. И именно ее учитывают при расчете пенсии. Сохраниться ли такая возможность при переходе на баллы или же станут учитывать зарплату за все периоды трудовой деятельности, а из пояснений Кабмина на данный момент складывается именно такое впечатление, ведь указано, что ежемесячные выплаты будут пересчитываться в баллы в соответствии с соотношением между зарплатой человека и средней зарплатой по Украине на тот момент. Если так, то по итогу те, у кого в течение трудовой деятельности были сильные колебания в зарплатах, могут оказаться в очень невыгодном положении, и получить минимум баллов", — отметил Ростислав Кравец.

В-третьих, если пенсии, как утверждают в Кабмине, будут повышать даже более активно, чем сейчас, то непонятно, где на это возьмут деньги.

"На сегодня в Украине 10,6 млн пенсионеров. До войны было 12 млн официально трудоустроенных граждан (из 17 млн трудоспособных), которые отчисляли ЕСВ в Пенсионный фонд и таким образом обеспечивали пенсии нашим старикам. Но сейчас официально трудоустроенных только 9 млн, то есть на каждого работающего уже приходится больше одного пенсионера. Это увеличивает дефицит Пенсионного фонда. В проекте бюджета на следующий год заложено больше 350 млрд в качестве дотации ПФ. И это без учета якобы более существенного повышения пенсий, чем стандартная мартовская индексация. Можно придумывать разные схемы и коэффициенты, но откуда деньги брать? Все разговоры о "справедливых" пенсиях и их увеличении в рамках солидарной системы сегодня можно объяснить разве что подготовкой к выборам", — резюмировал Пендзин.

Как в Украине будут запускать накопительные пенсии

Не менее интригующим выглядит и анонс запуска накопительных пенсий.

Их Кабмин собирается внедрять уже с 2025 года. И, как заявил Денис Шмыгаль, это позволит существенно повысить пенсии украинцам - обычная пенсия плюс накопительная - будет не менее 50% от средней зарплаты.

То есть если бы накопительные пенсии платили уже сейчас, то среднестатистический пенсионер получал бы около 8,5 тысячи гривен, а не 5,3 тысячи (а именно такой размер средней пенсии по стране).

О внедрении обязательной накопительной пенсионной системы в Украине говорят уже несколько лет. В Раду подали несколько законопроектов на эту тему (в одном из них прописаны отчисления на пенсии с зарплат украинцев,в другом предлагается начать пенсионные накопления со льготников, за которых будут платить работодатели и пр). Но до войны идти на столько масштабные эксперименты власти так и не решились. Тем более что ни один из законопроектов не давал ответа на главный вопрос - как сохранить пенсионные накопления украинцев от обесценивания, и не допустить, чтобы человек, откладывая годами на заслуженный отдых, не остался в итоге ни с чем.

Но в апреле этого года в Раде появился новый законопроект на тему накопительных пенсий — №9212. Инициаторами проекта стала депутатская группа, в том числе ярый приверженец идеи накопительных пенсий Галина Третьякова, Давид Арахамия. Леся Забуранна, Елена Шуляк и др. Законопроект был включен в порядок дня сессии ВР на 5 сентября, но затем его сняли.

Этот проект предусматривает запуск накопительных пенсий. Откладывать на такие пенсии должны будут работодатели: в 2023 году — 1% от зарплаты сотрудника, в 2024 году - 1,5%, в 2025 году — 2%. Еще столько же будет откладывать на счета каждого работающего украинца государство - из бюджета.

Но эти проценты работодатели на практике платить не будут - их станут забирать из ЕСВ. То есть если проект примут, то в 2024 году в Пенсионный фонд будет направляться уже не 22% от зарплаты работающего (ЕСВ), а 20,5%.

Решение о переделе ЕСВ стало компромиссным. Как рассказал нам глава Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко, бизнес не готов сейчас к дополнительным финансовым нагрузкам.

Накопления будет курировать некий уполномоченный Пенсионный фонд, который должны создать к 2025 году.

Этот законопроект эксперты сразу же начали критиковать. Как и в остальных проектах, нерешенным оставался вопрос если не приумножения, то хотя бы сохранения пенсионных накоплений от инфляции. Кроме того, много вопросов вызвал новый пенсионный фонд (содержать который предлагается за счет пенсионных денег) - эксперты заговорили о коррупционных рисках и схемах.

Примут ли в итоге этот документ или же власти предложат новый варианты по накопительным пенсиям - вопрос пока открытый.

Но в любом случае не совсем понятно, как пенсионные накопления собираются защищать от рисков обесценивания. А если примут проект 9212, то возникают дополнительные вопросы и по финансированию солидарной системы.

"Если часть ЕСВ будут перечислять на накопительные счета, то на финансирование и без того дефицитной солидарной системы останется еще меньше средств. То есть непонятно, как в таких условиях будут вообще платить пенсии, не говоря уже о том, чтобы их повышать", — подытожил Пендзин.