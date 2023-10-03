Высокопоставленный чиновник Пентагона подозревается в том, что более 20 лет организовывал собачьи бои и казнил собак, которые не умирали во время этих схваток.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на протокол суда.

По данным следствия, замглавы отдела информации Минобороны США Фредерик Морфилд-младший "регулярно тренировал собак для боев, делал ставки на исходы в тысячи долларов и казнил собак, которые не умирали во время схваток".

У него и его друга-соорганизатора во время обысков дома нашли металлические цепи, утяжеленные ошейники, аппарат для принудительного осеменения собак, пятна крови, а также десяток питбулей, которых, предположительно, готовили к поединкам.

В Пентагоне подтвердили, что Морфилда больше нет на рабочем месте, но не уточнили, уволен он или временно отстранен. Его арестовали, а после предъявления обвинений освободили.

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