От ночных ракетных ударов по Одесской области пострадал город Черноморск.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

"Попадание произошло в здание пансионата в рекреационной зоне и в зернохранилище припортовой инфраструктуры" – сообщают Силы обороны юга.

Там находится крупный порт.

Недавно сообщали, что ночью враг атаковал Одесскую область сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа Оникс, выпущенными из берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму.

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