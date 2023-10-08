В самом крупном городе Израиля Тель-Авиве резко упала цена на номера в гостиницах и на аренду квартир.

Об этом говорят данные сайтов онлайн-аренды.

Так, например, на Booking отели сделали огромные по меркам Израиля скидки. Номер, который раньше можно было снять на одну ночь за 310 евро, теперь стоит 136 евро, а номер, который раньше сдавали на одну ночь за 151 евро, подешевел до 61 евро.

Кроме этого, есть вариант снять жилье еще дешевле — всего за 47 евро за одну ночь.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".

Армия Израиля подтвердила потерю контроля над семи общинами вблизи сектора Газа. 8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил об уничтожении большей части боевиков ХАМАС, которые проникли на территорию Израиля, и о завершении первой фазы операции "Железные мечи". Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война".

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