С субботы в российских военных телеграм-каналах со ссылкой на некие заявления представителей ХАМАС публикуется информация о том, что палестинцы якобы использовали в нападении на Израиль купленное в Украине западное оружие.

А сегодня спикер МИД РФ Мария Захарова заявила о "неконтролируемом расползании западного оружия из Украины по всему миру".

На эти слова отреагировало Главное управление разведки Украины.

В своих соцсетях ГУР опубликовало заявление о том, что РФ готовит в Израиле провокацию.

"Спецслужбы России проводят кампанию по дискредитации Украины на Ближнем Востоке. Государство-агрессор Россия использует нападение террористов ХАМАС на государство Израиль для масштабной провокации против Украины. Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что российское ГРУ уже передало террористам ХАМАС захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и государствах ЕС. Следующим, по плану россиян, шагом должны стать фейковые обвинения украинских военных в продаже западного оружия для террористов на регулярной основе", - сказано в посте ГУР.

В заявлении также говорится, что россияне уже готовят "разоблачительные публикации" в западных СМИ. А для убедительности российские спецслужбы намерены использовать комментарии "предателя из украинской пограничной службы старшего лейтенанта Руслана Сырового, недавно сбежавшего в Москву".

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня". Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции "Железные мечи" и вытеснении большей части боевиков. Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война". Военно-политический кабинет Израиля ввел пункт "40 алеф", что, как поясняют израильские СМИ, означает официальное объявление войны. Также 8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября бои с боевиками ХАМАС с утра еще шли на территории Израиля. Это следует из заявлений представителей армии Израиля.

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