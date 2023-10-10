В Одессе тренер собрал со своих учеников полмиллиона гривен за двухнедельную поездку в детский лагерь, но потратил их на закрытие своего кредита.

Об этом сообщает Одесское районное управление полиции №1.

Как установили правоохранители, 41-летний тренер одного из спортивных кружков, имея долговые обязательства по кредиту, решил закрыть их за счет воспитанников. В начале июля мужчина пообещал юным спортсменам провести тренировочные сборы в детском летнем лагере в другой области. По словам злоумышленника, нужно было заплатить за двухнедельное проживание в лагере и билеты. Доверяя тренеру, семьи юных спортсменов без колебаний передавали ему деньги лично и переводили на банковскую карточку.

Почти все лето дети провели в надежде на яркий отдых в лагере, а в августе наставник сообщил, что поездка не состоится. Не дождавшись ни обещанных сборов, ни возврата средств, двадцать одесситов обратились в полицию.

"В ходе досудебного расследования следователи доказали причастность фигуранта к преступлению и на основании собранных доказательств, под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одессы сообщили ему о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием, то есть в мошенничестве, совершенном повторно, что нанесло значительный ущерб. Это преступление было квалифицировано по части 1 и 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

По закону, тренеру грозит штраф от 51 000 до 68 000 гривен, или исправительные работы на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение воли сроком до трех лет.

Ранее мы рассказывали, как в Винницкой области псевдоволонтеры выманили более миллиона гривен, собранных на лечение детей.

Также мы сообщали, что в Мариуполе женщина выманила у пенсионеров почти 100 тыс. грн на снятие порчи.