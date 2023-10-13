В российском городе Кунгур (Пермский край) установили памятник лыжнику. Он вышел настолько неказистым, что пользователи соцсетей тут же прозвали его мужем страшной Аленки из Нововоронежа.

Фотографии скульптуры выложил в соцсети "ВКонтакте" местный фотограф Ринат Салимов.

Скульптуру лыжника установили на лыжной базе "Снежинка".

Автор работы, кузнец Антон Киряков, признался, что в качестве прототипа лыжника брал себя.

"Фотографировал себя в шапке спортивной, чтобы не ошибиться в пропорциях. Смотрел на себя, чтобы не смотреть на другого мужика какого‑то. Не было задачи сделать копию себя. Первая версия у нас не получилась, мы ее выкинули, а вторая — уже что‑то вышло", — сказал он.

Скульптор решил назвать лыжника Платоном.

"В ночное время суток как‑то я остался с ним наедине, хотел посмотреть, как он в ночи смотрится. И почему‑то я на него смотрю и прямо вижу — Платон. Железный Платон. Стальной парень со стальным характером", — пояснил Киряков.

Он добавил, что его не обижают сравнения стального лыжника со страшненькой Аленкой.

Как мы рассказывали, жутковатый памятник Аленке появился в Нововоронеже в конце 2020 года — в честь 250-летия села Новая Аленовка. Он напугал местных жителей и стал мемом.

Через несколько дней скульптуру демонтировали, а через несколько месяцев продали на аукционе за 2,6 млн рублей.