"Страна" поговорила с автором скульптуры "Уверенная", которую облили краской во Львове.

Скульптуру пышнотелой женщины установили в Стрыйском парке меньше недели назад. Экспозиция сразу вызвала горячие споры среди горожан и пользователей соцсетей.

"Уже в первые минуты львовяне проявили такую активность, что моя лента переполнена фото и постами на тему работы Василия Корчевого "Уверенная", - писал организатор выставки Павел Гудимов.

Скульптор Василий Корчевой рассказал "Стране", как относится к хейту в отношении своей работы.

"Я спокойный. Расширение границ гармонии я пропагандирую уже больше 30 лет. А здесь, как я понял, наступил переломный момент. Мне не тяжело это переносить, я уже привык к этому. Я думаю, что люди, которые это сделали, искренне это делают. Я делаю это, чтобы показать людям, что все, что создал Бог, красивое. Но они ещё этого не понимают и искренне хотят, чтобы скульптуру убрали. Они дети для меня. Например, подходит ко мне ребенок и дает мне пинок. Я что, буду его бить? Нет, я поглажу его по голове и скажу, чтобы шел к маме. Каждому мастеру, который что-то новое делал, пришлось пройти через подобное. Когда я начинал, ещё не было конкурсов красоты для женщин плюс 100 кг и бодипозитива, а сейчас это все есть. Думаю, в этом немножко есть и моя заслуга", - говорит скульптор.

По его словам, вернуть первоначальный вид скульптуры после того, как ее облили краской, невозможно.

"Такой, как она была первоначально, невозможно, потому что краска уже въелась", - сказал скульптор.

Он рассказал, что скульптуру "Уверенная" сделал за один месяц.

"Почему назвал "Уверенная"? Образ такой, я себе поставил задачу и сделал ее. Разве от нее не веет уверенностью?" - говорит Корчевой.

Также он отреагировал на слова главы киевского музея Голодомора Леси Гасиджак, которая раскритиковала скульптуру, увидев в ней намек на себя.

"Мне жаль, что она так поняла мою войну за красоту таких женщин. Я страдаю за таких женщин, а они мне нож в спину вставляют. Бог создал людей. Эти хейтеры воюют против Бога. Таких людей создал такими Бог. Думаете, они не хотят похудеть? Хотят, но не могут. Значит, так Богу угодно. Раз таких людей называют "уродами", это богохульство. Я поддерживаю людей своими скульптурами и продолжу это делать", - заявил автор.

Напомним, гранитные скульптуры в Стрыйском парке установили меньше недели назад. Планируется, что они простоят там до 24 ноября.