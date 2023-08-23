Во Львове облили краской скульптуру, фото которой завирусилось в сети. Ее попытались облить и поджечь.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Скульптуру установили в Стрыйском парке меньше недели назад. Экспозиция сразу вызвала горячие споры среди горожан и пользователей соцсетей.

"Уже в первые минуты львовяне проявили такую активность, что моя лента переполнена фото и постами на тему работы Василия Корчевого "Уверенная"", - писал организатор выставки Павел Гудимов.

Многие увидели в этой работе отсылку на главу киевского Музея голодомора Лесю Гасиджак.

"Если вселенная решила испытать меня на устойчивость (а ты/вы/команда являетесь одними из операторов этого процесса), то у нее это удивительно удачно получается. Ибо пошла новая волна мемов, искренних комментариев от хороших идеальных галичан. Хотя, не скрою, мнения о том, что вам заплатили те, кто три недели назад начал все это безумие, у меня тоже были", – написала Гасиджак.

По задумке организаторов, скульптура должна заставить людей иначе посмотреть на понятие красоты. Но зрители не оценили такое искусство и подвергли критике выставку скульптур, которые несколько месяцев будут красоваться в популярном парке.