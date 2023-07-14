На Закарпатье установили самую большую в Европе скульптуру козы. Ее высота достигает семи метров.

Об этом сообщает туристический информационный центр Раховского района на своей странице в Facebook.

"А вы знаете, что в живописной гуцульской жемчужине села Квасы на Раховщине в урочище Васкул на территории эко-фермы Розенталь - Квасы установлена самая большая в Европе металлическая скульптура козы высотой семь метров?" - говорится в сообщении.

В информационном центре добавили, что "коза-великан оберегает 150 коз, которые живут на эко-ферме и производят основной продукт для сыроварни - молоко".

Ранее мы писали, что два года назад в селе Веселом в Запорожской области появился самый большой в мире памятник пчеле. В частности, длина пчелы - 7,1 метра, высота - 2,0 метра, ширина - 3,2 метра. Фиксация рекорда состоялась на ежегодном "Празднике меда".

А в 2020 году теперь уже бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов открыл в Ашхабаде золотой 15-метровый памятник собаке породы алабай. Высота фигуры собаки составляет шесть метров, она установлена на постаменте высотой девять метров. Достопримечательность видно даже из дальних районов города.