Во Львове в Стрыйском парке устанавливают гранитные фигуры, которые уже вызвали скандал в соцсетях из-за их вида.

Об установке скульптур информирует сайт Львовского городского совета.

Сообщается, что на территории Стрыйского парка установят восемь фигур из серого гранита из украинских карьеров, которые там простоят до 24 ноября.

В пресс-службе Львовского городского совета сообщили, что часть произведений является абстрактным символом, а некоторые продолжают тему классического искусства, но на новом современном языке.

"Организаторы создали динамичный и увлекательный "Скульптурный маршрут" по парку, который позволит насладиться красотой природы в сочетании с творчеством украинских и зарубежных художников", - говорится в сообщении.

Тем временем в социальных сетях назревает скандал из-за новых фигур в парке. Местные жители не оценили такое искусство и подвергли критике скульптуры, которые несколько месяцев будут красоваться в популярном парке. Пользователи отметили, что вместо этого можно было украсить парк новыми растениями, фонтанами или сделать какие-нибудь игры и интерактивы для горожан.

"Больше в мире нет ничего интереснее? Восемь скульптур одна другой хуже. И не надо о бодипозитиве толкать. Это о другом. Современное искусство? Народ, включайте критическое мышление", - пишет в Facebook фотограф Наталья Вовк.

Пользователи поддержали мнение, что этим скульптурам не место в парке.

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