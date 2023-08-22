Вчера, 21 августа, произошло кратковременное обесточивание Львова и области. Причиной аварийной ситуации стала работа лесорубов, срезавших дерево рядом с высоковольтной линией.

Об этом сообщает "Укрэнерго" в своем телеграм-канале.

Около 14:30 21 августа во Львове и области внезапно пропал свет, где-то через пять минут подачу электроэнергии возобновили.

"Вчера днем ​​было зафиксировано кратковременное отключение действием защиты высоковольтной линии во Львовской области. Обесточивалась часть Львова и близлежащих районов. Через 5 минут энергопитание было восстановлено. Причина – срезанное неизвестными рядом с проводами линии дерево. Линия продолжает работать", – говорится в сообщении.

Как уточнили энергетики журналистам, лесорубы срезали дерево высотой около 30 метров в лесополосе, рядом с которой проходит высоковольтная линия. В подразделе "Укрэнерго" заверили, что дерево было вне охранной зоны линий электропередач, но во время его падения произошло перекрытие линии, что повлекло за собой внезапное обесточивание Львова и области.

Напомним, аналогичная ситуация была 14 августа, когда водитель комбайна оставил без электричества город Львов и всю Львовскую область. Комбайнер нарушил правила безопасности при работе у высоковольтной линии.

Ранее в НКРЭКУ сообщили, что объем восстановительных работ на ТЭЦ и ТЭС после ударов РФ менее 2% от всех повреждений.