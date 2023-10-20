Хорватия передала Украине все свои транспортные вертолеты Ми-8 советского производства.

Об этом говорится в стенограмме встречи министров обороны Хорватии Марио Банозича и главы Пентагона Ллойда Остина, опубликованной Министерством обороны США.

Встреча прошла в США, в Пентангоне.

"Мы ценим непоколебимую приверженность Хорватии оказанию помощи Украине, и мы видим это в ваших многочисленных пожертвованиях военной техники, включая все ваши вертолеты Ми-8", - сказал Остин хорватскому коллеге.

Также Остин похвалил Хорватию за то, что она прогрессировала в течение 30 лет, преодолев последствия войны 1990-х годов. Он отметил, что это потребовало напряженной работы и продуманной политики, а также готовности отбросить разногласия и смотреть в будущее.

"Ваше личное лидерство, наиболее заметное в совместных усилиях по оказанию помощи Украине, защите от российской агрессии, демонстрирует нашу способность играть лучшую роль для нас и нашей нации для грядущих поколений. Хорватский народ и наше правительство понимают это, и мы привержены этому делу столько, сколько потребуется", - заявил в ответ Банозич.

Еще в ноябре прошлого года СМИ писали, что Хорватия хочет передать Украине 14 советских вертолетов Ми-8 и получить вместо них американские.

Также западная пресса делала репортаж о том, с какими проблемами сталкиваются пилоты украинских военных вертолетов Ми-8.