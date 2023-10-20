Суд все же забрал 12-летнюю дочь у самой пожилой матери Украины Валентины Подвербной из Чернигова.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Девочка сама попросила забрать ее у матери, пожаловавшись на моральное и физическое насилие. Источники сообщали, что на суде она свои слова не подтвердила, и дело закрыли.

Но сейчас Новозаводской районный суд Чернигова все же вынес решение забрать дочь у женщины, которая родила в 65 лет.

Дело слушали в закрытом режиме, Валентина Подвербная на нем присутствовала, но от комментариев отказалась.

Напомним, весной Черниговский исполком постановил забрать 12-летнюю дочь у Валентины Подвербной, которая прославилась тем, что родила в возрасте 65 лет и стала самой пожилой матерью в Украине.

Валентина Подвербная получила статус старейшей матери в Украине в феврале 2011 года, когда родила дочь благодаря искусственному оплодотворению. Тогда она рассказала, что потратила на операцию 25 тысяч гривен.

В ноябре прошлого года ювенальная полиция составила на Валентину Подвербную два административных протокола: за невыполнение родительских обязанностей и психологическое насилие над дочерью. Но в январе этого года Новозаводский суд Чернигова закрыл дело против Подвербной, поскольку не увидел в действиях женщины состава правонарушения.

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