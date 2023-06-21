По информации источников "Страны", суд закрыл дело самой пожилой матери Украины Валентины Подвербной. У женщины изъяли 12-летнюю дочку Анну-Марию после того, как девочка рассказала о постоянных издевательствах и насилии со стороны своей матери.

"Заседание было в закрытом режиме. Девочка в суде не подтвердила тот факт, что было насилие, поэтому дело закрыли в связи с отсутствием состава административного правонарушения", - говорит источник.

При этом сама Анна-Мария ещё 3 июня у себя в Instagram жаловалась на затяжной судебный процесс.

"Скажите мне пожалуйста кто-нибудь, что с судом? А то кажется, дело стоит. Мне хочется попробовать той нормальной жизни, чтобы больше никогда не возвращаться к тому, что даже нормальной жизнью не назовешь", - писала Анна-Мария.

Напомним, решение исполкома об изъятии дочки было основано на просьбе самой девочки. 12-летняя Анна-Мария на своей странице в Инстаграм пожаловалась на физическое и моральное насилие со стороны матери. Как сообщил "Стране" и.о мэра Чернигова Александр Ломако, девочка "подтвердила информацию, указанную в публикации, и попросила, чтобы ее забрали от матери".

Валентина Подвербная получила статус старейшей матери в Украине в феврале 2011 года, когда родила дочь благодаря искусственному оплодотворению. Тогда она рассказала, что потратила на операцию 25 тысяч гривен.

Ранее мы рассказывали, что в ЕС украинских беженцев массово лишают родительских прав и забирают у них детей.