В Киеве неизвестный угрожал главе государственного агентства по вопросам кино Марине Кудерчук, потребовав от чиновницы уволиться из должности.

Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.

"Вчера в Днепровском районе Киева, около 21:00, неизвестный мужчина на улице подбежал к Марине Кудерчук и, угрожая физической расправой, потребовал от нее уволиться из должности главы агентства по вопросам кино",- рассказывает источник.

По данному факту открыто уголовное производство по статье хулиганство. На данный момент мужчина еще разыскивается.

Напомним, в январе 2020 года Кабинет министров назначил на должность главы Госкино Марину Кудерчук, которая ранее занимала пост заместителя губернатора Запорожской области. Для того, чтобы занять этот пост чиновнице пришлось обойти четверых конкурентов в конкурсе. И в процессе прохождения его этапов у Марины Кудерчук были не лидирующие позиции.

Предыдущий глава Госкино Филипп Ильенко уволился в августе 2019 после пяти лет работы на этой должности. Он заявил о том, что его цель на этом посту была достигнута.