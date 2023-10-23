Украинская редакция Forbes прокомментировала сообщение газеты The Washington Post о том, что глобальный бренд журнала выкупил "близкий к Кремлю" магнат Магомед Мусаев.

Forbes Ukraine утверждает, что потенциальный владелец бренда Остин Расселл не является подставным лицом Мусаева, и также пишет, что сделка по покупке ещё не завершена полностью.

"В мае 2023 года американский миллиардер Остин Расселл объявил о приобретении 82% доли у Forbes Global Media Holdings, материнской компании всемирно известного журнала. Остин Рассел является основателем и СЕО компании Luminar Technologies, специализирующейся на разработке технологий автономного вождения с капитализацией более $1,5 млрд.

Остин Рассел категорически отрицает присутствие российского капитала в консорциуме, что участвовал в реализации сделки. Соглашение по приобретению 82% Forbes Global Media Holdings не завершено. Сделка находится в поле зрения американских регуляторов, включая Комитет по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах (CFIUS) при Министерстве финансов США", — пишет Forbes Ukraine.

Напомним, по утверждению The Washington Post, Магомед Мусаев сам признался о покупке Forbes во время празднования своего 60-летия.

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