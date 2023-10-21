Глобальный бренд Forbes выкупил "близкий к Кремлю" магнат Магомед Мусаев.

Об этом пишет The Washington Post.

Официально после 800-миллионной сделки купли-продажи, что состоялась в мае, новым владельцем считается 28-летний американский миллиардер Остин Рассел. Но издание называет его подставным лицом. По словам издания, личность истинного приобретателя стала известна во время вечеринки в честь дня рождения Мусаева.

Магомед Мусаев - президент венчурного фонда Global Venture Alliance. В 2018 году он выкупил Forbes Russia. The Washington Post называет его бизнесменом, "связанным с правительством РФ".

По данным издания, в июне Мусаев собрал друзей в Нью-Йорке на своё 60-летие. В их числе присутствовали топ-менеджеры американского Forbes.

Во время вечеринки, пишет WP, Мусаев рассказывал собравшимся, что "только что купил глобальный Forbes" и что теперь у него "есть доступ к кому угодно".

Остина Рассела он называл "лицом" сделки, нужным, чтобы скрыть участие российского бизнесмена.

"Я работаю более тонко. Не кувалдой и не скальпелем, а лазером", - сказал Мусаев.

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