Государственное бюро расследований (ГБР) назвало причину обысков на киевских ТЭЦ: хищения при ремонте энергетического оборудования, разрушенного обстрелами.

Об этом сообщается в Фейсбуке ведомства.

Как сказано в посте в соцсети, ГБР проводит обыски в админзданиях столичных ТЭЦ по факту злоупотребления должностных лиц при ремонте энергетического оборудования. При следственных действиях строго соблюдаются рекомендаций служб, обеспечивающих безопасность стратегических объектов, заверили в Бюро.

"Обыски проходят в рамках расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебными полномочиями работниками коммунальных предприятий при ремонте оборудования ТЭЦ. В частности, проверяется информация о выводе выделенных на ремонт денег на счета предприятия с признаками фиктивности для последующего обналичивания и присвоения. Проверяется также информация, что сами работы, согласно заключенным в 2022 году договорам, фактически не выполнялись. Целью обыска на ТЭЦ является изъятие документации о допуске на объекты работников и техники подрядчика в 2022-2023 годах, а также бухгалтерская документация с результатами выполнения работ", - говорится в посте.

В ГБР добавили, что в ходе следственных действий видеозапись внешнего вида объектов критической инфраструктуры не ведется, посторонние лица в проведении обысков не участвуют. А следователи выполняют все положенные требования по информационной безопасности.

"Вмешательство в технологический процесс выработки электроэнергии и тепла не производится. Следователи работают только с документацией, хранящейся в административных помещениях и добровольно выдаваемой. Одновременно следственные действия проводятся в подрядной организации, которая была производителем работ", - сообщили в ГБР.

Сегодня в КГГА пожаловались, что следователи ГБР пытаются зайти на режимные энергетические объекты и ведут видеосъемку на энергетических объектах, грубо нарушая нормы безопасности.

Ранее ГБР проводило массовые обыски в военкоматах и военно-врачебных комиссиях в нескольких областях.