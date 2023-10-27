На Волыни молодую женщину посадили на пять лет за воровство сала в День влюбленных. Сало выпившая женщина украла на автостанции в Ковеле у спавшего рядом мужчины, а полиции ее сдали собутыльники.

Об этом рассказывает сюжет местной телекомпании "Аверс".

27-летняя женщина праздновала на лавочке автостанции День влюбленных в компании трех знакомых. На соседней лавочке дремал пьяный мужчина, при нем была сумка с несколькими килограммами сала и специями. Когда он проснулся, то обнаружил, что сало украли, и заявил в полицию.

Правоохранители вышли на собутыльников женщины. Они рассказали, что их знакомая несколько раз куда-то отходила, а потом вернулась с деньгами и пакетом сала, которое они продали и купили бутылку крепкого напитка.

Суд Ковеля на основании этих свидетельств вынес приговор.

Адвокат женщины утверждала, что показания людей, которые сами имели проблемы с законом и были пьяны, принимать на веру нельзя. Скорее всего, они свидетельствовали против ее подзащитной, чтобы избежать ответственности. Но прокурор счел, что показания надежны.

"Три свидетеля твердо отметили, что женщина принесла черный пакет с продуктами питания. И видели кошелек в ее руках с банковскими карточками, из которого, как сказал один из свидетелей, достала 500 гривен", – подчеркнул прокурор Роман Грицюк.

"Назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы на основании ч. 1 ст. 71 УК Украины, частично присоединив неотбытую часть наказания по приговору Ковельского горрайонного суда от 13 июня 2022 года, и окончательно определить отбывание наказания в виде 5 лет и 2 месяцев лишения свободы", – вынес вердикт судья Виктор Гапончук.

Осужденная заявила, что ничего не воровала.

"Мы тогда, да, выпивали спиртные напитки на автостанции, я тогда была сильно выпившая – я уснула на лавочке. Пока я спала, ну... я не знаю, что они там делали. А они все говорят, что это я. Я этого не делала", – сказала она.

Однако суд не принял во внимание ее оправдания.

Интересно, что женщина находилась на испытательном сроке за кражу товаров из супермаркета, поэтому и получила внушительный приговор по новому обвинению.

Ранее мы рассказывали, что в Николаеве мужчина украл 15 "киндер-сюрпризов", чтобы угостить детей. За это его посадили на 1,5 года.

Также мы писали о женщине, укравшей из супермаркета масло на 1500 гривен.