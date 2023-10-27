В США пилот по имени Джозеф Дэвид Эмерсон компании Alaska Airlines объелся галлюциногенных грибов, чтобы преодолеть депрессию, после чего находясь под их воздействием попытался в полете выключить двигатели самолета.

Об этом сообщает газета The San Francisco Standard со ссылкой на документы следствия по делу.

Эмерсон не управлял самолетом, а летел в кабине пилотов на третьем месте, которое пилоты используют для поездок на работу. В какой-то момент он сказал: "Я не в порядке". Затем схватил рукоятки, которые активировали систему пожаротушения самолета и отключили подачу топлива к двигателям.

После небольшой потасовки с пилотами мужчина успокоился, и его пристегнули, чтобы обездвижить до момента посадки.

Самолет успешно посадили, а Эмерсона в аэропорту уже ждали правоохранители.

На допросе он сначала отрицал, что употреблял что-либо, но потом признался, что страдает депрессией и пытается лечить ее галлюциногенными грибами. Последний раз он принял их якобы за два дня до полета, но не спал при этом более 40 часов.

Летом министр финансов США 77-летняя Джанет Йеллен рассказала, как в июле ездила в Китай и зашла в компании друзей в ресторан, где попробовала грибы с галлюциногенными свойствами.

А до этого мы сообщали, что в Ровно задержали мужчину, который в своей квартире выращивал и галлюциногенные грибы на продажу.