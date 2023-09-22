В Ровно задержали мужчину, который в своей квартире выращивал и продавал галлюциногенные грибы. Всего у него в доме обнаружили около 1 кг псилоцибиновых грибов.

Об этом сообщает нацполиция.

Как сообщила пресс-служба полиции Ровенской области, мужчина выращивал грибы в специальных емкостях. В дальнейшем высушивал их и продавал наркозависимым знакомым – за один грамм 200 гривен. В ходе первой оперативной закупки в конце августа злоумышленник сбыл пять граммов.

"19 сентября, во время очередного сбыта 33-летнего "бизнесмена", полицейские задержали в порядке статьи 208 КПУ Украины и поместили в изолятор временного содержания. Во время обыска дома у злоумышленника правоохранители обнаружили и изъяли около килограмма галлюциногенных грибов. Изъятое направлено на проведение экспертизы", – говорится в сообщении.

Война в Украине идет уже 576-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 575-го дня. РФ провела одну из крупнейших за последнее время ракетных атак по Украине. Было выпущено 43 крылатых ракет воздушного базирования. Сбить смогли 38. Ракеты запускали в несколько волн по разным направлениям, постоянно меняя курс. Крупный ущерб ракеты нанесли Киеву. В Киевской области под удар попало предприятие. В Ровно под удар попал объект энергетики. Прилет был в Дрогобыче Львовской области.

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