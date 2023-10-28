Райсуд Львова назначил 60 часов общественных работ местной жительнице Марте Лопушанской, которая терроризирует своего знакомого требованиями заняться сексом.

Как указано в постановлении суда, вынесенном в октябре 2023 года, в конце сентября Лопушанская пришла в бизнес-центр, где работает ее знакомый, и требовала у мужчины заняться с ней сексом.

Мужчина вызвал полицию и рассказал, что у 27-летней женщины возможны психические расстройства, потому что она преследует его уже полтора года и требует от него интим.

26 сентября, по словам мужчины, женщина ворвалась к нему на работу с требованием заняться с нею сексом. Она отказывалась выходить из офиса и не давала ему выехать из бизнес-центра на его авто.

Муж рассказал, что Лопушанская ежедневно звонит ему с разных номеров (около 40 раз в день), преследует его примерно полтора года и предлагает интим.

По словам мужчины, такое поведение Лопушанской создает проблемы в его семье, поскольку у него есть жена.

Относительно Марты Лопушанской полиция составила протокол о совершении админправонарушения – мелкое хулиганство.

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