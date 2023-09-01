Первый в истории США кардинал, обвиненный в домогательствах к несовершеннолетнему, избежал суда по причине старческой деменции. Врачи засвидетельствовали, что 93-летний бывший священник Теодор Маккарик не сможет принять полноценное участие в процессе.

Об этом сообщает "Евроньюс".

Судья в Бостоне принял решение закрыть дело по обвинению в надругательстве над несовершеннолетними в отношении 93-летнего экс-кардинала с согласия обвинения и защиты.

Сам подсудимый, которому вменялись три эпизода развратных действий в отношении несовершеннолетнего лица старше 14 лет, виновным себя так и не признал.

Маккарик, занимавший в разное время должности архиепископов Ньюарка и Вашингтона, ушел в отставку в 2006 году. В 2018 году его отстранили от служения, годом позже папа римский Франциск исключил Маккарика из коллегии кардиналов.

Он стал самым высокопоставленным священником за всю современную историю католической церкви, которого папа римский лишил сана.

Подобных эпизодов сексуального насилия было несколько. Скандал с кардиналом лег в основу фильма "В центре внимания", который в 2015 году получил премию "Оскар".

Ранее мы писали, что в Австралии 4,5 тысяч детей пострадали от домогательств священников.

Также мы сообщали, что священника из окружения папы римского обвинили в оргиях с участием монашек.