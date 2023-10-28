На угольной шахте имени Костенко в Караганде в Казахстане произошёл взрыв метана. По данным властей, погибли 33 человека, еще 13 до сих пор числятся пропавшими без вести.

Об этом заявили власти Карагандинской области, пишут местные издания.

"На текущий момент трагедия на шахте Костенко унесла жизни 33-х шахтеров. Еще 13 числятся без вести пропавшими. С момента получения информации нами сформирован оперативный штаб для координации действий всех служб. Предварительная версия говорит о том, что на лаве произошло возгорание. На поверхность из 252-х шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

Данное ЧП стало самой большой катастрофой на шахтах в Казахстане с 2008 года.

После аварии власти страны объявили, что прекращают сотрудничество с владельцем шахты - компанией ArcelorMittal Temirtau индийского магната Лакшми Миттала.

Правительство сообщило, что достигло предварительной договорённости с акционерами ArcelorMittal Temirtau об изъятии активов и готовится к передаче права собственности на предприятие.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что "продолжающиеся аварии на предприятиях, принадлежащих зарубежной компании, свидетельствуют о серьёзном нарушении ею своих инвестиционных и прочих обязательств с соответствующими последствиями для дальнейшего пребывания на казахстанском рынке".

Отметим, что в Украине компания Лакшми Миттала владеет крупнейшем в стране металлургическим предприятием - "АрселорМиттал Кривой Рог".

Ранее на угольной шахте в Павлограде произошёл взрыв метана. Травмированы трое сотрудников.

Мы также сообщали, что в Кривом Роге произошёл обвал на шахте "Терновская". Есть погибший.