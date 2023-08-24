В четверг, 24 августа, в Кривом Роге произошел обвал на шахте "Терновская".

Об этом сообщает "Первый криворожский" со ссылкой на полицию.

В забое во время обвала находились работники. Погиб 43-летний шахтер. Еще один 39-летний работник ранен.

Ранее мы писали о том, что в Кривом Роге обвалилась многоэтажка, в которую попала ракета.

Также мы писали, что в Павлограде на угольной шахте произошел взрыв метана. Были травмированы трое сотрудников.

Война в Украине идет уже 547-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Генштаб сообщил о продвижении ВСУ в направлении Новопрокоповки на ореховском направлении. Это село южнее Работино, в которое накануне вошли украинские войска. Новопрокоповка находится на трассе, которая ведет в Токмак Запорожской области. Отдельные западные аналитики уже говорят, что украинские силы восточнее Работино вышли ко второй - основной - линии российской обороны.

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