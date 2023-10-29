США тратит миллиарды долларов на производство оружия для Украины, но это пока слабо трансформировалось в рост рабочих мест.

Такой вывод делает телеканал NBC News.

"Количество рабочих мест было относительно небольшим по сравнению с общим размером отрасли, несмотря на поток федеральных долларов", - пишет издание со ссылкой на источники.

Некоторым компаниям приходится возобновлять производство оружия, которое они не выпускали годами, что требует от них повторного найма рабочих и воссоздания производственных линий. Необходимо построить новые цеха или даже заводы, и этот процесс может занять несколько лет.

Понадобится много времени, прежде чем производство достигнет пика, и "миллиарды долларов, выделенные на войну в Украине, начнут влиять на экономику в целом".

На разворачивание производства влияет текучесть кадров и рост зарплат в этой отрасли. И еще один немаловажный вопрос - сохранится ли спрос на продукцию новых производств настолько, чтобы они окупились.

"Как только это производство действительно наберет обороты, останется вопрос, будет ли это производство устойчивым или же США вступят в новый цикл подъемов и спадов", - пишет издание.

Ранее газета Politico писала о том, что Белый дом пытается обосновать выделение новых средств для помощи ВСУ тем, что в Америке появится больше рабочих мест.

Война в Украине идет уже 613-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 октября 2023 года в обновляемом онлайне.