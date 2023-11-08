В РФ утверждают, что за время войны были атаки на три российские АЭС
Секретарь совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что якобы Украина за время войны атаковала три российских АЭС.
По его словам, подобные действия предпринимались украинской стороной в отношении Ленинградской, Калининской и Курской АЭС.
Напомним, недавно РФ атаковала район поблизости Хмельницкой АЭС в Украине. Взрывной волной повреждены окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах. Из-за повреждений линий электропередачи обесточены 1860 потребителей в городах Славута и Нетешин.
Позже в России заявили об атаке дронов по городу Курчатов, где расположена Курская АЭС.
Война в Украине идет уже 623-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На фронте основные события происходят под Авдеевкой Донецкой области и Крынками на левобережье Херсонской. В Авдеевке относительное затишье, вызванное дождями, но продолжаются бои по закреплению россиян к западу от железной дороги в районе Степного.
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