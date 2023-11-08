Секретарь совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что якобы Украина за время войны атаковала три российских АЭС.

По его словам, подобные действия предпринимались украинской стороной в отношении Ленинградской, Калининской и Курской АЭС.

Напомним, недавно РФ атаковала район поблизости Хмельницкой АЭС в Украине. Взрывной волной повреждены окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах. Из-за повреждений линий электропередачи обесточены 1860 потребителей в городах Славута и Нетешин.

Позже в России заявили об атаке дронов по городу Курчатов, где расположена Курская АЭС.

Война в Украине идет уже 623-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На фронте основные события происходят под Авдеевкой Донецкой области и Крынками на левобережье Херсонской. В Авдеевке относительное затишье, вызванное дождями, но продолжаются бои по закреплению россиян к западу от железной дороги в районе Степного.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.