За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. Россияне нанесли 1 ракетный и 63 авиационных ударов, совершили 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении отражено 7 атак у Синьковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки, Надежды Луганской области.

На Лиманском направлении россияне безуспешно вели штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 10 атак противника в районах Хромового, Андреевки и Клещеевки Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.

На Авдеевском направлении РФ, применяя авиацию, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины отразили 18 атак в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное, Тоненькое и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении отразили 22 атаки врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники отразили 11 атак недалеко от Угледара, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия возле Работино Запорожской области, успеха не имел.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

На Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 артиллерийских средства, 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 средства противовоздушной обороны противника.

Напомним, пресс-секретарь Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщил, что Россия под Бахмутом перешла в новую атаку.

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