В российском городе Пермь двое злоумышленников попытались похитить лифт из подъезда жилого дома. Они смогли демонтировать часть конструкции, но вывезти детали не успели.

Об этом сообщают российские издания.

По данным СМИ, участники кражи орудовали прямо на виду у объектива камеры видеонаблюдения.

Злоумышленники действовали быстро и довольно эффективно. Они даже успели погрузить несколько конструкций в автомобиль, но уехать уже не смогли.

Пока не ясно, что именно похитители хотели потом сделать с лифтом, если бы кража удалась.

Ранее мы рассказывали, что в Новомосковском районе Днепропетровской области полиция задержала мужчину, который строил себе теплицу из опор от дорожных знаков. Во дворе похитителя правоохранители обнаружили 18 металлических опор и 31 дорожный знак.

А недавно во Львовской области правоохранители разоблачили двух злоумышленников, причастных к нарушению работы электросети. Мужчины демонтировали из электроопоры металлические элементы, после чего произошло ее обрушение. Это привело к прекращению подачи электроэнергии пользователям.