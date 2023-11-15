В Фейсбуке активно обсуждают феминистский скандал, связанный с календарем, посвященным украинским писателям "расстрелянного возрождения".

Календарь создал волонтер Мартин Якуб. В комментариях феминистка Елена Зайцева возмутилась тем, что в календаре только две женщины, а остальные десять героев — это мужчины.

Напомним, термин "расстрелянное возрождение" обозначает репрессированных украинских деятелей культуры 1920-х - начала 1930-х годов. В частности, в 1937 году в урочище Сандармох был расстрелян 201 литератор, из них только две женщины.

Комментарии Елены Зайцевой, намекающие на гендерную дискриминацию в календаре, активно обсуждают в украинском сегменте Фейсбука.

Так, пользователи возмущены самой постановкой вопроса: "Что, надо было больше женщин расстрелять?"; "Дайте им машину времени — так они еще 200 женщин расстреляют, чтобы поровну было, или что?"

Автор календаря Мартин Якуб отреагировал на реплику Зайцевой так: "Это точно тот момент, где нужно совать гендерное равенство?"

Ранее мы писали, что в Украине во имя гендерного равенства переименовали государственный праздник День защитника Украины в День защитников и защитниц Украины.

Также мы рассказывали о скандале, вызванном заявлением бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича о женщинах.