Международный олимпийский комитет сегодня уравнял дистанции в мужских и женских лыжных гонках. Решение начнёт действовать с Олимпиады 2026 года.

Спортивный директор МОК Кит Макконнелл объяснил это стремлением к гендерному равенству.

В программе лыжников предыдущих Олимпиад гонка с раздельным стартом у мужчин проходила на дистанции 15 км, скиатлон - 30 км, марафон - 50 км. У женщин те же дисциплины проходили на дистанциях 10, 15 и 30 км. В эстафете мужчины бежали 4 этапа по 10 км, женщины - 4 по 5 км.

По новым правилам гонка с раздельным стартом у мужчин и женщин будет проходить на дистанции 10 км, скиатлон - 20 км, марафон - 50 км. В эстафете спортсмены пробегут 4 этапа по 7,5 км.

Также МОК по предложению FIS сократил число участников командных соревнований в лыжном двоеборье и в прыжках на лыжах с четырех до двух.

Новые правила заработают уже на зимней Олимпиаде 2026 года в итальянских Милане и Кортине д'Ампеццо. Зимние Игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля.

Ранее мэр столицы Олимпиады 2024 сказал, что против допуска российских спортсменов на Игры в случае продолжения войны.

Напомним, 35 стран выступили за недопуск россиян и белорусов к участию в Олимпиаде.

Перед этим Украина заявила, что откажется от участия в Олимпиаде-2024, если в Играх примут участие россияне и беларусы.