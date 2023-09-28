Скандальное заявление бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича о женщинах вызвало шквал критики в социальных сетях.

Так, пользователи ТикТок снимают видеореакции на слова Арестовича и называют экс-советника Банковой негодяем, а пользователи Фейсбука пишут гневные посты.

Например, экс-министр здравоохранения Максим Степанов назвал Арестовича мудаком.

"Арестович — мудак. Факт", — написал Степанов лаконичный пост.

Не стесняются в выражениях в адрес Арестовича и народные избранники.

Кроме народного депутата от "Голоса" Инны Совсун, которая написала на Арестовича заявление в полицию, высказалась также депутат от фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко. По ее словам, то, что делает Арестович, невозможно без поддержки Банковой.

"А значит, это отношение самой власти к украинкам: "трахать и душить", — заявила нардеп.

Сам Арестович отреагировал на пост Геращенко у себя в телеграм-канале.

"Девиз наших семинаров: хорошо обученная феминистка ничем не отличается от натуралки", — написал он.

Напомним, Арестович сказал, что женщин хочется придушить.

"Причем душить, не отпуская вообще", - заявил он на одном из эфиров.

После этого Совсун написала заявление в полицию на экс-советника Офиса президента.