Нардеп Геращенко заявила, что Арестовича в стремлении "душить женщин" поддерживает Банковая
Скандальное заявление бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича о женщинах вызвало шквал критики в социальных сетях.
Так, пользователи ТикТок снимают видеореакции на слова Арестовича и называют экс-советника Банковой негодяем, а пользователи Фейсбука пишут гневные посты.
Например, экс-министр здравоохранения Максим Степанов назвал Арестовича мудаком.
"Арестович — мудак. Факт", — написал Степанов лаконичный пост.
Не стесняются в выражениях в адрес Арестовича и народные избранники.
Кроме народного депутата от "Голоса" Инны Совсун, которая написала на Арестовича заявление в полицию, высказалась также депутат от фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко. По ее словам, то, что делает Арестович, невозможно без поддержки Банковой.
"А значит, это отношение самой власти к украинкам: "трахать и душить", — заявила нардеп.
Сам Арестович отреагировал на пост Геращенко у себя в телеграм-канале.
"Девиз наших семинаров: хорошо обученная феминистка ничем не отличается от натуралки", — написал он.
Напомним, Арестович сказал, что женщин хочется придушить.
"Причем душить, не отпуская вообще", - заявил он на одном из эфиров.
После этого Совсун написала заявление в полицию на экс-советника Офиса президента.