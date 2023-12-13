Ретроградный Меркурий — это астрономическое явление, когда планета Меркурий движется по орбите в обратном направлении. Это происходит три-четыре раза в год и длится около трех недель.

В конце 2023 года ретроградный Меркурий начнется 13 декабря и закончится 1 января 2024 года. Он пройдет через знаки зодиака Стрелец, Козерог и Водолей.

Как ретроградный Меркурий влияет на человека

Ретроградный Меркурий считается неблагоприятным периодом, когда могут возникать проблемы в общении, работе, путешествиях, а также в личной жизни.

В период ретроградного Меркурия могут возникать недопонимания, ошибки в общении, задержки в доставке сообщений. Поэтому важно быть внимательным к тому, что вы говорите и пишете, а также проверять дважды всю важную информацию.

Могут возникать проблемы с документами, техникой, компьютерами.

Есть вероятность задержки в путешествиях, потеря багажа, опоздания на рейсы. Поэтому важно заранее бронировать билеты и отели, а также быть готовым к возможным задержкам.

Могут случаться сложности в отношениях, конфликты. Поэтому необходимо быть терпеливым и понимающим, а также избегать принятия важных решений.

Главные советы в ретроградный Меркурий в декабре 2023 года

Если вам все же необходимо что-то важное сделать в период ретроградного Меркурия, то желательно предпринять следующие шаги: