По решению Высшего антикоррупционного суда главу Тернопольского облсовета Михаила Головко взяли под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура в своём телеграм канале.

Также по ходатайству прокурора следователь судья ВАКС взыскал в доход государства более 805 тысяч грн, внесённых в качестве залога за чиновника.

Ранее ВАКС отказал НАБУ и САП в увольнении главы Тернопольского облсовета Головко. Об этом "Стране" сообщил его адвокат Александр Тананакин. Перед этим прокуроры САП требовали увеличить залог главе Тернопольского облсовета до 13 миллионов гривен, однако ВАКС не стал увеличивать залог для Головко, который вышел из-под стражи после внесения 805 тысяч гривен.

Перед этим НАБУ подтвердило задержание главы Тернопольского облсовета. Сообщается, что Головко и двоих его заместителей задержали на получении взятки. По данным следствия, задержанные требовали почти 1,8 миллиона гривен у владельца предприятия - за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.