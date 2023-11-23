Соцсеть Инстаграм разрешила всем пользователям скачивать видео из Reels на телефон для дальнейшего просмотра на гаджете прямо через приложение.

Об этом сообщается на странице справочного центра Инстаграма.

Для скачивания видео достаточно выбрать опцию "Поделиться", а затем "Загрузить". После этого видео скачается в галерею устройства.

При этом загруженное видео будет иметь водяной знак с именем аккаунта (как у роликов, сохраненных из ТикТока).

"Любой в Инстаграм может загрузить и опубликовать ваше видео из Reels, если вы не измените настройки скачивания таких роликов. Пользователи смогут загружать только те видео Reels, которые вы опубликовали после разрешения загрузки. Функция загрузки по умолчанию отключена для пользователей Инстаграма в возрасте до 18 лет, но они могут в любой момент включить ее", - отметили разработчики соцсети.

При этом никто в Инстаграме не сможет загрузить видео пользователя из Reels, если его учетная запись закрыта.

Инстаграм запустил функцию загрузки общедоступных Reels еще в июне, но только для пользователей из США. До этого для загрузки Reels нужно было использовать программы сторонних разработчиков или расширение веб-обозревателя.

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