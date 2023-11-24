Хмельницкий апелляционный суд признал незаконным увольнение работника водоканала по заявлению, которое он порвал и выбросил в мусорку, а руководитель поручил склеить бумагу.

Об этом сообщает пресс-служба суда на своей странице в Фейсбуке.

В суд обратился работник "Хмельницкводоканала", который просил признать незаконным и отменить приказ об увольнении его с должности заместителя начальника автоцеха предприятия, восстановить его в этой должности с 31.12.2022 года и взыскать с предприятия средний заработок за время вынужденного прогула в размере 105 732 грн и 10 000 грн морального ущерба.

Мужчина объяснил, что работал на водоканале с 1981 года. Сначала был водителем, а с 2017 года стал начальником автоцеха. 2 декабря 2022 года его перевели на должность заместителя начальника автоцеха.

По его словам, с 12 декабря между ним и руководителем предприятия возникли производственные недоразумения, поднимался вопрос понижения его в должности или увольнения. На фоне противоречий, перешедших в плоскость личных неприязненных отношений, он сам написал заявление на имя руководителя водоканала об освобождении его от должности по соглашению сторон. Однако потом понял, что эти действия преждевременны, в отделе кадров в присутствии руководителя предприятия порвал и смял свое заявление и выбросил его в мусорку.

Вскоре ему стало известно, что руководитель отдал приказ работникам отдела кадров склеить это заявление, зарегистрировать и подать ему на подпись. Тогда он направил заявление об отзыве своего заявления на увольнение по соглашению сторон, однако ответа не получил, а 31 декабря был уволен.

Хмельницкий горрайонный суд частично удовлетворил иск – признал незаконным и отменил приказ водоканала об увольнении заместителя начальника автоцеха с должности, восстановил его на этом посту с 31.12.2022, взыскал с предприятия в его пользу 105 732 гривны заработной платы.

"Хмельницкводоканал" подал апелляционную жалобу с просьбой отменить это решение и отказать в иске. По мнению апеллянта, вывод суда о незаконности увольнения не обоснован, поскольку факт договоренности между работником и работодателем об увольнении с согласия сторон доказан. Он указал, что действующее законодательство не предусматривает обязательную письменную форму соглашения сторон о прекращении трудового договора, однако такое соглашение между сторонами было оформлено: работник подал заявление об увольнении по соглашению сторон с указанием конкретной даты увольнения – 31.12.2022 года. В случае достижения договоренности об увольнении по соглашению сторон руководитель не обязан принимать отзыв заявления об увольнении. Также предприятие отметило ошибку в начислении среднего заработка за время вынужденного прогула.

Апелляционный суд обратил внимание на смятый, с признаками склеивания, вид заявления об увольнении, которое написал истец. Аргументы апеллянта о том, что он уничтожил бумагу после резолюции руководителя, через несколько дней после подачи, суд признал недоказанным.

"Поэтому при неопровержимом утверждении истца, что написанное заявление об увольнении истец сразу же уничтожил после написания, до наложения резолюции руководителем о подготовке приказа, суд первой инстанции правильно констатировал, что между сторонами не была достигнута договоренность о прекращении трудового договора по взаимному согласию", – отметила коллегия судей.

ХАС подтвердил правильность заключения местного суда о незаконности спорного приказа и наличии оснований для возобновления истца в должности и взыскания в его пользу среднего заработка за время вынужденного прогула. Вместе с тем констатировал, что при подсчете среднего заработка за время вынужденного прогула суд допустил ошибку.

"Суд первой инстанции не учел норму п. 2 раздела II Порядка и ошибочно вычислил среднедневный заработок по средней заработной плате за ноябрь-декабрь 2022 года, тогда как следует брать выплаты за последние два календарных месяца работы, предшествовавшие увольнению, то есть за октябрь- ноябрь 2022 года", – говорится в постановлении.

При таких обстоятельствах апелляционный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу "Хмельницкводоканала": изменил решение суда первой инстанции в части взыскания среднего заработка за время вынужденного прогула и взыскал с предприятия 105 285 гривен, с которого подлежат уплате соответствующие налоги и другие обязательные платежи, а в остальном оставил без изменений.

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