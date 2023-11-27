На Закарпатье в селе Подвиноградов выборы ромского "барона" закончились массовым побоищем. Один из участников драки скончался от полученных травм после того, как ему нанесли удар по голове лопатой.

Об этом информируют местные издания.

По сообщению СМИ, разборки на выборах произошли между двумя конкурирующими кланами.

Подозреваемый в убийстве уже задержан - им оказался 34-летний местный житель.

Также в Нацполиции показали кадры с места инцидента.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве полицейские задержали участников этнической бандитской группировки, которые планировали с целью выкупа похитить харьковского ромского "барона". Преступники рассчитывали получить от его родственников 100 тысяч долларов.

Также несколько лет назад в Берегово Закарпатской области произошла массовая драка ромов вблизи отдельного хутора, в потасовке участвовали около ста человек. Для прекращения беспорядков полиции пришлось применить спецтехнику с водометами. Отмечалось, что конфликт произошел из-за внутренних споров, а в больницу поступили несколько десятков пострадавших.