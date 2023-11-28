В Театре на Подоле в пьесе Карпенко-Карого "Хозяин" изменили фамилию одного из отрицательных персонажей - эконома по фамилии Зеленский. В нынешней постановке режиссера Ивана Урывского он теперь носит новую фамилию - Залуский.

"У Карпенко-Карого в "Хозяине" есть не очень умелый эконом по фамилии Зеленский. Кто помнит, Зеленский в произведении жалуется на подчиненных ему "холопов", которые "силу имеют", боится, что они "могут наговорить лишнего". И вот в новой постановке в Театре на Подоле по версии режиссера Урывского события "Хозяина" перенесены в современность, и Зеленский здесь уже стал… Залуским", - отмечают пользователи соцсетей.

Кроме этого, заметили также и некоторую созвучность фамилии Залуский с фамилией генерала Залужного. При этом остальные герои остались с именами и фамилиями, как в классической версии пьесы.

Социальные сети обрушились шквалом критики в адрес театра.

"А объясните, зачем вы фамилию Зеленский поменяли на Залуский?".

"Залуский вместо Зеленского? Спасибо, что не Залужный".

"Куда Зеленского дели? Вот действительно, самая древняя профессия".

После резонсана режиссер-постановщик Иван Урывский заявил, что пьеса была сильно сокращена.

"Все персонажи (особенно фамилии) пьесы и спектакля вымышлены и не соответствуют реальности и действительности, не имеют цели кого-то обидеть или скомпрометировать. А центральным персонажем являются овцы, поэтому приходите и делайте выводы сами", — написал он.

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