В Театре на Подоле в пьесе Карпенко-Карого изменили фамилию эконома Зеленского на Залуский
В Театре на Подоле в пьесе Карпенко-Карого "Хозяин" изменили фамилию одного из отрицательных персонажей - эконома по фамилии Зеленский. В нынешней постановке режиссера Ивана Урывского он теперь носит новую фамилию - Залуский.
"У Карпенко-Карого в "Хозяине" есть не очень умелый эконом по фамилии Зеленский. Кто помнит, Зеленский в произведении жалуется на подчиненных ему "холопов", которые "силу имеют", боится, что они "могут наговорить лишнего". И вот в новой постановке в Театре на Подоле по версии режиссера Урывского события "Хозяина" перенесены в современность, и Зеленский здесь уже стал… Залуским", - отмечают пользователи соцсетей.
Кроме этого, заметили также и некоторую созвучность фамилии Залуский с фамилией генерала Залужного. При этом остальные герои остались с именами и фамилиями, как в классической версии пьесы.
Социальные сети обрушились шквалом критики в адрес театра.
"А объясните, зачем вы фамилию Зеленский поменяли на Залуский?".
"Залуский вместо Зеленского? Спасибо, что не Залужный".
"Куда Зеленского дели? Вот действительно, самая древняя профессия".
После резонсана режиссер-постановщик Иван Урывский заявил, что пьеса была сильно сокращена.
"Все персонажи (особенно фамилии) пьесы и спектакля вымышлены и не соответствуют реальности и действительности, не имеют цели кого-то обидеть или скомпрометировать. А центральным персонажем являются овцы, поэтому приходите и делайте выводы сами", — написал он.
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