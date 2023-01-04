Театр Леси Украинки покинул его многолетний руководитель, который заявил, что сделал это не по своей воле
Киевский театр Леси Украинки (бывший театр "русской драмы") покинул его многолетний руководитель Михаил Резникович. Он сообщил, что сделала это не по своей воле. Резникович возглавлял театр с 1994 года.
Сначала о его отставке сообщил Минкульт, по версии которого Резникович де-факто и не руководил театром в последний год.
"За время полномасштабного вторжения Михаил Юрьевич по состоянию здоровья часто находился на лечении в Великобритании и не мог продолжать активную работу в административной должности, однако активно помогал театру", - говорится в сообщении Минкульта.
Министерство заявляет, что театр возглавил ученик Резниковича, режиссер Кирилл Кашликов, "который с февраля смог наладить работу театра".
"Он запустил работу театра уже в апреле и вместе с командой театра перезапустил репертуар на украинском языке и убрал из названия заведения слово "русский"", - перечисляет достоинства нового руководителя Минкульт.
Резникович прокомментировал свое увольнение в несколько ином ключе.
"Я ушел из театра не по своей воле. Я делал, поверьте, все от меня зависящее чтобы остаться и участвовать в творческом движении театра", - написал бывший директор.
"Против были два человека - министр культуры (Александр Ткаченко - Ред.) и Кашликов. На сегодня им это удалось. В этом дуэте, в этом сознательном, а то и бессознательном стремлении к уничтожению театра, Кашликова я бы поставил на первое место, не могу вам этого сегодня не сказать. Грустно, что я так ошибся в нем, не разглядел", - написал Резникович в Facebook.
Ранее мы сообщали, что в Киевской консерватории им. Чайковского отказываются убрать имя композитора из названия. Министр культуры Ткаченко остался разочарован эти решением.