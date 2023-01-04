Киевский театр Леси Украинки (бывший театр "русской драмы") покинул его многолетний руководитель Михаил Резникович. Он сообщил, что сделала это не по своей воле. Резникович возглавлял театр с 1994 года.

Сначала о его отставке сообщил Минкульт, по версии которого Резникович де-факто и не руководил театром в последний год.

"За время полномасштабного вторжения Михаил Юрьевич по состоянию здоровья часто находился на лечении в Великобритании и не мог продолжать активную работу в административной должности, однако активно помогал театру", - говорится в сообщении Минкульта.

Министерство заявляет, что театр возглавил ученик Резниковича, режиссер Кирилл Кашликов, "который с февраля смог наладить работу театра".

"Он запустил работу театра уже в апреле и вместе с командой театра перезапустил репертуар на украинском языке и убрал из названия заведения слово "русский"", - перечисляет достоинства нового руководителя Минкульт.

Резникович прокомментировал свое увольнение в несколько ином ключе.

"Я ушел из театра не по своей воле. Я делал, поверьте, все от меня зависящее чтобы остаться и участвовать в творческом движении театра", - написал бывший директор.

"Против были два человека - министр культуры (Александр Ткаченко - Ред.) и Кашликов. На сегодня им это удалось. В этом дуэте, в этом сознательном, а то и бессознательном стремлении к уничтожению театра, Кашликова я бы поставил на первое место, не могу вам этого сегодня не сказать. Грустно, что я так ошибся в нем, не разглядел", - написал Резникович в Facebook.

Ранее мы сообщали, что в Киевской консерватории им. Чайковского отказываются убрать имя композитора из названия. Министр культуры Ткаченко остался разочарован эти решением.