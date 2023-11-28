В Мукачево мужчина сбежал из военкомата через окно второго этажа.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, опубликовав соответствующее видео в своём телеграм-канале.

Мужчине удалось выбраться через окно второго этажа Мукачевского ТЦК по улице Духновича.

На кадрах видно, как человек открыл окно и вылез на фасад здания через брешь в наружной решётке, после чего, использую мускульную силу рук, по спустился по защитной конструкции вниз, на окно первого этажа откуда спрыгнул на тротуар. Попав на оживленную улицу, беглец сделал несколько шагов и бросился наутёк через проезжую часть, скрывшись из поля зрения на другой стороне улицы. Спустя несколько секунд по направлению его следования пробежал мужчина в военной форме, после чего видео обрывается.

Ранее в Тернополе парень сорвался с карниза пятого этажа при попытке сбежать из военкомата. Молодой человек хотел спуститься по карнизу, но сорвался и упал на крышу соседнего здания. В результате призывник получил травмы различной степени тяжести.

Мы также публиковали видео, где мужчина бросил велосипед и ушёл через реку, чтобы не получить повестку.