В Украине появился новый вид мошеннической рассылки. В последнее время украинцам в мессенджерах все чаще пишут неизвестные пользователи с предложением "легко заработать на неполной занятости".

Об этом способе аферы уже говорят в соцсетях, в частности — раскрывает её подробности в видео, размещаемом на платформе ТикТок.

Мошенники представляются компаниями, сотрудничающими с блогерами, цель которых — поднять свою популярность с помощью отметок зрительских симпатий - "лайков". Как сообщают мошенники, за поставленные "лайки" они готовы платить бонусы.

Примечательно, что на любое сообщение человека в переписке, аферисты отвечают одними и теми же, как "под копирку" фразами. Вероятно, это заранее заготовленные фрагменты диалогов, переведённые на нужный язык.

Суть предлагаемой "работы" достаточно простая — для начала нужно ставить "лайки" на видео/песни или написать несколько отзывов на отели/товары в Google. После чего мошенники просят отправить им снимки экрана с выполненной работой, за которую человек получает своё первое вознаграждение (как правило, это 50-100 грн).

Однако афёра начинается позже, когде жертву добавляют в "рабочую группу", где со временем поручения усложняются, а также добавляется отдельное задание "от спонсора".

Вариантов такого задания может быть несколько. Например, выкупать товары или бронировать номера в отелях. Ещё один способ - от своего имени поместить на специальный счёт торговой биржи определёную сумму (300, 500 или 1000 грн), взамен получив сумму больше вложенной. "Ставки" постоянно растут - таким образом злоумышленники проверяют, на сколько готовы их жертвы вкладывать деньги.

В какой-то момент, после выполнения поручения в виде очередной покупки или денежного взноса, аферисты пропадают, не заплатив работнику денег, предварительно заблокировав свою жертву во всех мессенджерах.

При этом пользователи в комментариях под видео, на котором объясняется суть аферы, рассказывают, что "сами разводят мошенников", выполняя лишь первый этап их заданий и отказываясь вкладывать личные средства.

"Я так уже заработал 700 грн, коммуницирую, пока не скажут скидывать свои деньги, а дальше кидаю их (мошенников - Ред.) в чёрный список", - комментирует видео пользователь.



"Благодаря таким видео, я их развела на 210 гривен. Они меня послали и быстро удалили переписку, это было в Телеграме", - написала под разоблачающим видео девушка.

Ранее в Киеве разоблачили сеть мошеннических колл-центров, где выманивали деньги у иностранцев.

Мы также сообщали, что В России мошенники выманили у экс-зама главреда "Эха Москвы" более миллиона рублей.