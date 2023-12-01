Вход по электронным удостоверениям. В Украине запустят сервис для чиновников "Дия. Офис"
В Украине появится отдельный сервис для чиновников под названием "Дия. Офис".
Соответствующее постановление принял в пятницу, 1 декабря, Кабинет министров, о чем сообщил его представитель в парламенте Тарас Мельничук в своем телеграм-канале.
Портал должен автоматизировать и цифровизировать работу госслужащих, наладить обмен информацией между разными ведомствами.
Сообщается, что для входа в него у чиновников появятся электронные служебные удостоверения.
На первом этапе "Дия. Офис" будет оказывать следующие услуги:
- получение электронного удостоверения госслужащего;
- возможность проводить опросы и пользоваться сервисами, которые повысят эффективность коммуникации;
- возможность авторизоваться на корпоративных ресурсах с помощью "Дия. Подпись", что повысит безопасность доступа к важным документам или файлам;
- возможность просматривать информацию о структуре госорганов и ответственных за направления.
Ранее сообщалось, что в приложении "Дия" теперь будут отображаться документы и на английском языке. Можно получить англоязычную версию загранпаспорта, техпаспорта и водительского удостоверения.
Также через приложение "Дия" можно сменить адрес регистрации внутренне перемещённых лиц.