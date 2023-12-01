В Украине появится отдельный сервис для чиновников под названием "Дия. Офис".

Соответствующее постановление принял в пятницу, 1 декабря, Кабинет министров, о чем сообщил его представитель в парламенте Тарас Мельничук в своем телеграм-канале.

Портал должен автоматизировать и цифровизировать работу госслужащих, наладить обмен информацией между разными ведомствами.

Сообщается, что для входа в него у чиновников появятся электронные служебные удостоверения.

На первом этапе "Дия. Офис" будет оказывать следующие услуги:

получение электронного удостоверения госслужащего;

возможность проводить опросы и пользоваться сервисами, которые повысят эффективность коммуникации;

возможность авторизоваться на корпоративных ресурсах с помощью "Дия. Подпись", что повысит безопасность доступа к важным документам или файлам;

возможность просматривать информацию о структуре госорганов и ответственных за направления.

Ранее сообщалось, что в приложении "Дия" теперь будут отображаться документы и на английском языке. Можно получить англоязычную версию загранпаспорта, техпаспорта и водительского удостоверения.

Также через приложение "Дия" можно сменить адрес регистрации внутренне перемещённых лиц.