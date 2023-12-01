На украинских стадионах могут снова появиться болельщики.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы Министерства молодежи и спорта Матвей Бедный, пишет пресс-служба ведомства на своей странице в Фейсбуке.

Кабмин также сообщил, что поручил Минспорта и МВД разработать порядок допуска зрителей на трибуны с соблюдением условий безопасности.

После согласования всех деталей для внедрения этого решения Минспорта отдельно объявит, когда зрители смогут вернуться на трибуны.

Подчеркивается, что возвращение зрителей на трибуны поможет развивать спортивную отрасль, улучшит финансовое состояние спортивных организаций и зарядит болельщиков эмоциями, которые можно получить только на стадионе.

"Возвращение болельщиков поможет стадионам и клубам снова быть финансово способными, и ни одна телетрансляция полностью не заменяет эмоции стадиона. Но первоочередной вопрос для нас – безопасность зрителей и спортсменов", – отметили в Минспорта.

Ранее мы рассказывали, что в регионах Украины во время войны власти закупают клюшки и строят стадионы и велодорожки.

Война в Украине идет уже 646-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 декабря 2023 года в обновляемом онлайне .