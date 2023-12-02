Украина и РФ не смогут добиться своих целей военным путем - выхода на границы 1991 года и разгрома ВСУ соответсвенно.

Такое мнение в эфире у Юлии Латыниной высказал Алексей Арестович. Также он считает, что новая система безопасности в Европе, создание которой, по его словам, добивается Россия, это не так уж плохо для Украины.

По его словам, в РФ многие считают, что на войну в Украине у них есть еще полтора-два года, после чего внутри РФ под грузом проблем могут начаться "непредсказуемые процессы".

В РФ понимают, что не смогут за этот срок захватить всю территорию Украины, судя по нынешним темпам продвижения российской армии. Поэтому в Москве, по мнению Арестовича, готовы к перемирию.

"Все, что я вижу по движениям российской стороны - это желание остановить эту войну". Но россияне, считает Арестович, не могут ее остановить на нынешнем этапе, поскольку не достигли своей основной цели - создания новой системы безопасности в Европе.

"А так ли они неправы в этих своих целях?", - задается вопросом Арестович.

По его словам, благодаря Ялтинской системе после Второй мировой войны, а позже - Хельсинским соглашениям в Европе несколько десятилетий не было крупных вооруженных конфликтов. Эта система перестала работать с распадом СССР.

"Теперь, когда система безопасности полностью разрушена, можно ли надеяться, что границы не будут пересматриваться?", - говорит Арестович.

Он также считает, что и Украина не сможет добиться своих целей военным путем. Поскольку, по словам Арестовича, 4,5 млн украинцев уклоняются от мобилизации, а "бригада в месяц" (по 100 солдат в день) самовольно оставляет позиции.

"Какие границы 1991 года? Батальон стирается за 2-3 недели в боях за какой-то куст, который комбату сказали взять. И это реальность. А есть лубок, где мы разваливаем Россию", - заявил Арестович.

По его мнению, информполитика Украины вызвала рост провоенных настроений в РФ и "российские солдаты теперь реально верят в то, что они делают. Они реально сражаются за свою Россию, как они ее понимают".

Ранее он заявил, что есть высокая вероятность потерять Авдеевку. Он заявил, что если так произойдет, то это будет "приговор системе".