Из-за снегопадов, которые обрушились на Украину, задерживаются ряд поездов.

Это связано с обесточиванием, которое зафикисировано на ряде участков, и налипанием мокрого снега.

Так, по данным "Укрзалицныци", речь идет о таких маршрутах (в скобках указано количество часов и минут задержки):

№17/18 Харьков - Ужгород (+1:47);

№265/266 Ужгород - Ковель (+1:40);

№35/36 Одесса - Перемышль (+1:17);

№53/54 Киев - Перемышль (+1:17);

№7/8 Киев - Черновцы (+0:53);

№715/716 Перемышль - Киев (+0:53);

№95/96 Киев - Рахов (+0:47);

№5/6 Запорожье - Ясиня (+0:36);

№29/30 Киев - Ужгород (+0:35).

В это же время "УЗ" отмечает, что из-за непогоды нет отмененных рейсов.

Напомним, с 10 декабря "Укрзализныця" вводит изменения в график движения популярных маршрутов внутри страны.

В нашем отдельном материале — прогноз погоды на декабрь в Украине.

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