Из-за снегопадов в Украине задерживается ряд поездов. Список
Из-за снегопадов, которые обрушились на Украину, задерживаются ряд поездов.
Это связано с обесточиванием, которое зафикисировано на ряде участков, и налипанием мокрого снега.
Так, по данным "Укрзалицныци", речь идет о таких маршрутах (в скобках указано количество часов и минут задержки):
- №17/18 Харьков - Ужгород (+1:47);
- №265/266 Ужгород - Ковель (+1:40);
- №35/36 Одесса - Перемышль (+1:17);
- №53/54 Киев - Перемышль (+1:17);
- №7/8 Киев - Черновцы (+0:53);
- №715/716 Перемышль - Киев (+0:53);
- №95/96 Киев - Рахов (+0:47);
- №5/6 Запорожье - Ясиня (+0:36);
- №29/30 Киев - Ужгород (+0:35).
В это же время "УЗ" отмечает, что из-за непогоды нет отмененных рейсов.
Напомним, с 10 декабря "Укрзализныця" вводит изменения в график движения популярных маршрутов внутри страны.
В нашем отдельном материале — прогноз погоды на декабрь в Украине.
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