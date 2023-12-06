Американский еженедельный журнал Time назвал "Человеком года-2023" американскую певицу Тейлор Свифт.

В шорт-листе претендентов были Путин, лидер Китая Си Цзиньпин, героиня фильма "Барби" и глава Open AI Сэм Альтман.

В Time отметили значительные достижения Свифт "в культурном, критическом и коммерческом плане".

"Как поп-звезда, она находится в привилегированной компании с Элвисом Пресли, Майклом Джексоном и Мадонной; как автора песен ее сравнивали с Бобом Диланом, Полом Маккартни и Джони Митчелл", - пишет журнал.

В этом году Тейлор Свифт выиграла во всех девяти категориях MTV VMA 2023, в которых была номинирована, включая Артист года, Клип года и Песня года.

Time выбирает человека года ежегодно с 1927 года. Первым этот титул получил американский летчик Чарльз Линдберг, впервые в истории в одиночку перелетевший через Атлантику. Более 70 раз человеком года становились политические и общественные деятели.

Напомним, в 2022 году человеком года стали президент Украины Владимир Зеленский и "дух Украины".

А в 2021 году - американский предприниматель Илон Маск.