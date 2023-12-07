Уголовное дело об убийстве бывшего народного депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы передано в первое управление по расследованию особо важных дел подмосковного управления Следственного комитета РФ.

Об этом пишут российские издания.

По данным СМИ, следователи и криминалисты осмотрели место преступления, оттуда изъяты смывы, две пистолетные гильзы и патрон. Также проведены осмотры автомобиля Кивы и гостиничного номера, где он жил в последнее время.

Отмечается, что специалисты нашли на его теле два пулевых ранения, оказавшихся летальными.

Следствием будут проведены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, физико-химическая, комплексная молекулярно-генетическая и баллистическая судебные экспертизы.

Напомним, накануне сообщалось, что расследованием убийства Кивы занялся следком РФ. Отмечено, что к расследованию открытого в этом отношении уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. Было установлено, что неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От полученных ранений экс-нардеп умер на месте.

Также появилось видео с места убийства Ильи Кивы - из парка у коттеджного посёлка в подмосковной деревне Супонево. В последней записи в своем телеграм-канале Кива призывал Владимира Зеленского к суициду.

Мы рассказывали в отдельном материале, что известно о жизни и смерти Ильи Кивы, которого убили в Подмосковье.