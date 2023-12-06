Спецслужбы РФ изучают списки пассажиров московских аэропортов в поисках убийц Ильи Кивы.

Об этом пишут российские телеграм-каналы.

При этом особое внимание уделяется аэропортам Шереметьево и Внуково - именно они ближе всего находятся к загородному отелю, где был убит Кива.

По одной из версий, нападавший мог попытаться улететь из России на одном из ближайших рейсов.

Следователи продолжают работать на месте убийства: сейчас они допрашивают сожительницу Кивы, а также сотрудников ЧОП, занимавшихся охраной отеля.

Ранее появилось видео с места убийства Ильи Кивы - парк у коттеджного посёлка в подмосковной деревне Супонево. Последняя запись в телеграм-канале Кивы была опубликована утром сегодняшнего дня. В этом посте он призывал к суициду Владимира Зеленского.

Мы также сообщали, что расследованием убийства Кивы занялся следком РФ. Отмечено, что к расследованию открытого в этом отношении уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. Было установлено, что неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От полученных ранений экс-нардеп умер на месте.