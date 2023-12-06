Появилось видео с места гибели Ильи Кивы в Подмосковье. Его публикуют российские и украинские телеграм-каналы.

По предварительной информации, его убили сегодня вечером на территории парка у одного из коттеджных посёлков в деревне Супонево в Одинцовском городском округе - неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От полученных ранений экс-нардеп умер на месте.

В Следственном комитете отметили, что к расследованию открытого в этом отношении уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов.

Напомним, 30 января 2022 года Кива покинул Украину, перебравшись в Москву, где обратился к Путину с просьбой предоставить ему политическое убежище и гражданство РФ. С начала полномасштабного вторжения он полностью поддерживал действия россиян.

Последняя запись в телеграм-канале Кивы была опубликована утром сегодняшнего дня. В этом посте он призывал Владимира Зеленского к самоубийству.

Как мы сообщали, Илью Киву застрелили в Московской области. Следком РФ открыл уголовное дело.

Ранее о смерти экс-нардепа Украины Ильи Кивы сообщили российские СМИ.